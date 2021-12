Aiga e Ugdcec insieme per la creazione di un network di professionisti specializzati

Si è tenuto ieri (7 dicembre) l’incontro tra i consigli direttivi delle due associazioni del territorio, Aiga – Associazione italiana giovani avvocati e Ugdcec – Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, sezioni di Lucca, convocati per dare avvio ad un progetto di collaborazione finalizzata a creare un network di giovani professionisti valorizzando le rispettive competenze e specializzazioni.

Il progetto sarà strutturato in più iniziative che comprenderanno la realizzazione di incontri di formazione specialistica su tematiche di interesse comune (tra cui ad esempio reati tributari e modello ex decreto legislativo 231/2001, revocatorie fallimentari, e-commerce e relativo regime fiscale) strutturati in modo da incentivare anche le attività e le occasioni di network tra i soci di Aiga e soci dell’ Ugdcec che operano sui medesimi temi, ma con competenze complementari.

“La sinergia tra professionisti e la valorizzazione delle competenze specifiche rappresenta ormai un elemento necessario per innalzare la qualità delle nostre prestazioni, perché nessun professionista può considerarsi come un’isola autonoma e indipendente dalle altre professionalità coinvolte nella stessa pratica”, sostiene l’avvocato Valentina Brecevich, presidente della sezione di Lucca dell’Aiga.

“Il progetto di Ugdcec e Aiga – continua Daniele Fisicaro, presidente Ugdcec di Lucca – è quello di creare un ponte di competenze e specializzazioni, e per arrivare a questo obiettivo è tanto importante la formazione quanto il networking. Avere la possibilità di fare rete, formarsi, e collaborare reciprocamente su tematiche comuni e trasversali, rappresenta una importante occasione di crescita sia personale che professionale”

Già nel mese di gennaio si terrà il primo incontro formativo organizzato congiuntamente dalle due associazioni, dove saranno trattati i profili di pianificazione e protezione patrimoniale, soluzioni per la governance e riorganizzazione societaria.



Maggiori informazioni saranno poi fornite sulle pagine Facebook e Instagram delle due associazioni. Contatti: aigalucca.organizza@gmail.com e ugdceclucca@gmail.com