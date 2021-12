Unione degli Studenti: “Contenti a metà dopo gli incontri con Comune e Provincia”

Edilizia scolastica, Unione degli Studenti contenta a metà dopo gli incontri con la Provincia.

“A seguito dei due incontri che hanno visto gli studenti lucchesi confrontarsi con membri di spicco dell’amministrazione comunale e provinciale – si legge in una nota – l’Unione degli Studenti Lucca si definisce contenta riguardo alla considerazione data ai ragazzi e ai loro appelli. Ma siamo rimasti parzialmente delusi dalla scarsa esaustività delle risposte ottenute“.

“La vaghezza nelle affermazioni sul Vallisneri – dicono – che si trova in una situazione di totale incertezza riguardo all’imminente avvento dei container e dunque alla futura dislocazione degli studenti, l’assenza di una soluzione unica e concreta alla mancanza, per le scuole del centro storico, di una struttura dove praticare dignitosamente educazione fisica o mezzi per raggiungerne una, e le giustificazioni agli ingenti problemi strutturali del Paladini ci hanno lasciati insoddisfatti. Gli studenti sono in seria difficoltà, è dovere delle istituzioni provvedere a ciò”:,

“È comunque importante, se non necessario – concludono – tenere a mente che questi due sono stati solo i primi incontri di una serie che speriamo fortemente essere numerosa, produttiva e costruita sul dialogo reciproco e sulla ricerca di soluzioni comuni, affinché il futuro della comunità lucchese venga reso saldo nelle mani degli studenti”.