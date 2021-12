Al via gli open day all’istituto comprensivo Ungaretti

Prenderanno il via sabato (11 dicembre) dalle 15 alle 18 gli open day all’Istituto comprensivo Ungaretti già Lucca 2.

Il dirigente scolastico Gino Carignani, e i docenti della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci di San Concordio invitano quindi i genitori interessati a partecipare agli incontri di scuola aperta per presentare l’offerta formativa del prossimo anno scolastico. Oltre all’appuntamento di sabato (11 dicembre) sarà possibile partecipare agli open day venerdì 17 dicembre dalle 17 alle 19 e sabato 15 gennaio, dalle 15 alle 18.

In queste occasioni i genitori e gli alunni presenti saranno accompagnati dai docenti dell’istituto nella visita ai laboratori, alla biblioteca e agli altri spazi attrezzati dedicati allo svolgimento delle varie attività didattiche. Il 16 dicembre e 14 gennaio alle 18, sono previsti due incontri in presenza in cui verrà presentato il piano dell’offerta formativa dal dirigente scolastico e da alcuni docenti. Per entrambe le attività di scuola aperta sarà necessaria la prenotazione online da parte dei genitori e dei ragazzi interessati. È consentito l’ingresso solo a chi è in possesso di green pass.