A Sant’Anna torna il mercato straordinario in versione natalizia

Saranno oltre 50 i banchi che animeranno domenica (12 dicembre) viale Puccini, dalla mattina alla sera, con il tradizionale mercato straordinario di Sant’Anna nella sua versione natalizia organizzato da Confcommercio e Confesercenti Toscana Nord con gli operatori del mercato Don Baroni. Una occasione per lo shopping anche nei negozi a posto fisso della strada che rimarranno aperti.

“Il mercato straordinario – commentano i responsabili di Confesercenti Toscana Nord e Confcommercio – è una occasione sia per il commercio su area pubblica che per il commercio in sede fissa. Si pone l’obiettivo da un lato di dare visibilità al mercato di Lucca, che per una giornata si trasferisce dalla sua tradizionale sede, in uno dei quartieri più importanti della città; sia di valorizzare il commercio in sede fissa che in queste giornate, grazie all’importante afflusso di persone, ha la possibilità di promuoversi e farsi conoscere. Non a caso che sono proprio i commercianti del viale a sollecitare l’organizzazione di eventi del genere”.