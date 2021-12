Acceso in cortile Carrara l’albero dello sport

Ieri (11 dicembre) c’è stata l’accensione, per il secondo anno consecutivo, dell’albero dello sport in Cortile Carrara a Lucca, come simbolo di ripartenza delle attività sportive a tutti i livelli.

Domani (13 dicembre) la conviviale, organizzata insieme all’Unione nazionale veterani dello sport, con la partecipazione di autentici big del panorama sportivo nazionale. Sono questi i due eventi che caratterizzano il Natale del Panathlon Club di Lucca.

Per quanto riguarda l’albero dello sport, ieri sera (11 dicembre) in occasione dell’accensione ufficiale, il presidente Guido Pasquini ha illustrato le finalità dell’iniziativa: “Lo sport ha pagato un pesante dazio per questa prolungata emergenza Covid. Questa pianta è una risposta simbolica a questo brutto momento storico, perché l’attività sportiva può rappresentare davvero un elemento di unità e di fiduciosa prospettiva. La presenza sulla base dell’albero dei loghi di federazioni, enti e discipline sportive (circa 90 in totale) sono infatti un simbolo e un messaggio di unione e di vitalità del mondo dello sport”.

Quest’anno la pianta, offerta nuovamente dall’Unione dei Comuni della Garfagnana, ha trovato collocazione in cortile Carrara, in Palazzo Ducale, perché si lega alla mostra Giro giro tondo, gioca il mondo promossa dalla Provincia di Lucca e dalla Fondazione Paolo Cresci per la storia dell’emigrazione italiana.

L’iniziativa è del Panathlon International Club di Lucca insieme al Coni, alle federazioni sportive, agli enti di promozione sportiva ed alle discipline sportive associate, con il sostegno del Comune di Lucca, della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, dell’Ufficio scolastico territoriale, della Confcommercio e della Fondazione Banca del Monte di Lucca ed in collaborazione con il Panathlon Club Versilia-Viareggio ed il Panathlon Club Garfagnana.

Domani sera (13 dicembre) a partire dalle 21 al Grand Hotel Guinigi è invece il programma la festa degli auguri, una grande conviviale a cui è prevista la partecipazione, tra gli altri, della presidente nazionale dei Veterani dello Sport e vicepresidente nazionale per le benemerite Coni Francesca Bardelli, il presidente del distretto Italia del Panathlon International Giorgio Costa, il presidente Soroptimist International di Lucca Francesca Molteni e il presidente Lions Club Lucca Le Mura Carlo Siclari.

Presenti anche tanti dirigenti, allenatori e atleti di primo piano del panorama sportivo nazionale come Paolo Azzi, Sara Morganti, Andrea Lanfri, Stefano Gori e molti altri. Nel corso della serata verranno anche consegnati alcuni riconoscimenti, tra cui quello per il panathleta dell’anno.