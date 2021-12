Torna il circo in piazzale don Baroni a Lucca

Dal 23 dicembre al 16 gennaio prossimo torna a Lucca il circo. Dopo 6 anni di assenza monta le tende in piazzale Don Franco Baroni il circo Millennium. Il circo gestito dalla famiglia Coda Prin torna con uno spettacolo totalmente nuovo dal nome Italian Emotions nome dato non per caso, ma vista la presenza dei migliori artisti circensi rigorosamente tutti Italiani.

Nella scaletta dello spettacolo infatti ci sono Derek Coda Prin alle scale libere esibizione premiata al Festival Del Circo di Latina, Willy Colombaioni pluripremiato giocoliere nonché detentore di molti world guinness record e poi ancora Yuri Caveagna ai rulli e balestre, l’antipodista Anita Niemen, gli hula hop di Sharon Pellegrini, le fasce di Rudy Tucci il clown William Biasini, gli illusionisti il duo Tucci e l’entrata musicale firmata dai Cuginetti e molto altro ancora.

Uno show ricco di arte, effetti speciali e musica, presentato sotto una futuristica tensostruttura dotata di tutti i confort e sotto l’attenta regia dei Fratelli Coda Prin, appartenenti ad una delle più antiche dinastie circensi italiane. Gli spettacoli prenderanno il via il 23 dicembre alle 21 per poi proseguire tutti i giorni fino al 16 gennaio dell’anno nuovo. Essendo sotto Natale la direzione del Circo ha pensato di fare un super regalo nei giorni 23 e 24 dicembre, ovvero l’ingresso costerà solo 7 euro. Mentre per il 31 dicembre è prevista anche una serata speciale un veglionissimo al circo, con spettacolo circense, cotillon per bambini, panettone e spumante per ogni famiglia, brindisi e balli di gruppo al centro della pista con tutti gli artisti fino alle prime ore dell’anno nuovo.

Per informazioni si può visitare il sito (clicca qui) o la pagina Facebook Circo Millennium, è anche attivo il numero 348/6655915. Per le prenotazioni invece per il veglione del 31 dicembre, ci si deve recare direttamente alle casse del circo nei giorni 28, 29 e 30 dicembre dalle 10 alle 13.