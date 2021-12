Entra nel vivo la riorganizzazione di piazza Santa Maria, con lo scopo di rendere più netta la distinzione fra i percorsi pedonali e quelli delle autovetture.

Si comincia con la riorganizzazione degli stalli dedicati alla sosta nella porzione est della piazza. I lavori per la segnatura dei posti auto, che verranno organizzati a lisca di pesce, avverrà fra domani (14 dicembre) e mercoledì 15 dicembre e per questo motivo sarà vietata la sosta, con rimozione coatta, a tutti i mezzi e la sosta riservata ai taxi sarà spostata nei tre stalli in linea, posti tra l’area di carico/scarico e l’isola ecologica.

“Si tratta del primo intervento – spiega l’assessore alla mobilità Gabriele Bove – che sarà rapido perché in un paio di giorni contiamo di realizzare la nuova segnaletica orizzontale che renderà più ordinata la sosta in quest’area della piazza. La prossima primavera prevediamo poi l’intervento più complessivo, che servirà a rendere razionali e ben distinte le zone dedicate alle auto e quelle invece destinate a chi si muove a piedi”.