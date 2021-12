La luce di Betlemme a Lucca grazie al gruppo scout ‘Foulard bianchi’

Sabato (18 dicembre) arriverà a Lucca la luce che la comunità scout dei Foulard bianchi porterà direttamente al convento di San Cerbone, sede e cuore di Spazio Spadoni.

Si narra che nella chiesa della Natività a Betlemme viene custodita una lampada ad olio che arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato a turno da tutte le nazioni cristiane della Terra. Dal 1986, ogni anno a dicembre, da quella fiamma ne vengono accese altre, per poi essere distribuite su tutto il pianeta come simbolo di pace e fratellanza fra i popoli.

Con il motto Facciamoci luce per curare la terra quest’anno, si apre la venticinquesima edizione dell’Operazione luce della pace di Betlemme, con la quale viene distribuita in Europa e in Italia la fiamma proveniente dalla lampada che arde perenne a Betlemme, come segno di pace e di fratellanza. Un’iniziativa alla quale ha aderito anche la comunità scout Foulard Bianchi della Toscana che si impegna nella distribuzione della luce nelle varie comunità cittadine ed ecclesiali della regione, dove poi potrà essere raccolta dalle famiglie e da chiunque vorrà accogliere la Luce della Pace nella propria vita.