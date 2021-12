Non solo negozi aperti di sera: animazione e musica in centro

Così come anticipato ieri (16 dicembre), il Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio ha predisposto una serie di eventi collegati alle aperture serali dei negozi del centro storico previste le sere di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì (23 dicembre). Un programma offerto proprio del Ccn, così sviluppato: martedì 21 alle 21,30 a Palazzo Pretorio concerto natalizio a cura di Freedom Singers Gospel Choir diretto da Serena Suffredini. Mercoledì 22, parata itinerante di animazione e musica dal titolo Fantasy Christmas Parade così suddivisa: alle 16,45 piazza Santa Maria; alle 17,30 piazza San Frediano; alle 18 piazza San Francesco; alle 18,45 piazza San Michele; alle 20,30 piazza Cittadella; alle 21 Corso Garibaldi. Giovedì 23 alle 21,30 a Palazzo Sani – sede di Confcommercio – spazio a Accendiamo le luci della moda, sfilata a cura di Atelier Ricci.

“Ci siamo – commenta il presidente del Ccn Matteo Pomini -: come preannunciato, il nostro Ccn si è impegnato in prima persona per rendere il più caloroso e accogliente possibile il clima natalizio cittadino. Auspichiamo di cuore che questa iniziativa venga gradita sia dai nostri colleghi commercianti che dai cittadini lucchesi e che ci sia la possibilità per tutti di vivere tre serate piacevoli sotto ogni punto di vista”.