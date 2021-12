Sistema Ambiente, garantiti i ritiri a Natale e Capodanno

In occasione delle festività natalizie sarà garantita da Sistema Ambiente la raccolta porta a porta per le utenze domestiche e non domestiche, ma con un’inversione temporanea dei turni di raccolta esclusivamente per i giorni del 25 dicembre e del 1 gennaio.

Sabato (25 dicembre) i ritiri delle utenze domestiche e non domestiche, a prescindere dal calendario (quindi rosso, blu e giallo) saranno effettuati, per tutti, nella mattina e l’esposizione dei rifiuti dovrà avvenire la sera precedente. Non saranno effettuati i ritiri aggiuntivi per le grandi utenze previsti nel pomeriggio.

Sabato (1 gennaio), invece, tutti i ritiri delle utenze domestiche e non domestiche, anche qui a prescindere dal calendario, saranno effettuati nel pomeriggio: i rifiuti, calendario giallo, rosso e blu, dovranno essere esposti entro le 13 del giorno stesso di ritiro. Non saranno effettuati i ritiri aggiuntivi per le grandi utenze previsti nella mattina.

Durante le festività natalizie anche gli orari di apertura al pubblico degli uffici della sede di Borgo Giannotti subiranno alcune modifiche: venerdì 24 dicembre e venerdì 7 gennaio gli uffici rimarranno chiusi mentre saranno aperti regolarmente venerdì 31 dicembre dalle 8,30 alle 13.

Il call center sarà attivo dalle 9 alle 13 il 24 dicembre, il 31 dicembre e il 7 gennaio. Durante tutti gli altri giorni, gli orari resteranno invariati. Orari invariati anche per le stazioni ecologiche, che resteranno chiuse solo nei giorni festivi: 25 e 26 dicembre; 1 e 6 gennaio.

Infine, si ricorda che il servizio di raccolta delle potature e degli sfalci verdi è sospeso dal 20 dicembre fino al 2 gennaio. Il ritiro riprenderà regolarmente lunedì 3 gennaio, secondo il calendario dedicato.

Sempre attivo, invece, per segnalazioni e richieste informazioni, il numero Whatsapp di Sistema Ambiente, che osserva il classico orario 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20: 333.6126757.