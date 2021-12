Stelle in corsia, Coldiretti Toscana colora di Natale l’ospedale San Luca

Stelle di Natale simbolo di speranza, resilienza e festa ma anche alleate contro l’inquinamento indoor. Torna domani (22 dicembre) alle 12.30 all’Ospedale San Luca di Lucca, #Stelleincorsia, l’iniziativa con cui florovivaisti e agricoltori di Coldiretti Toscana vogliono essere vicini al personale ospedaliero impegnato in prima linea contro il Covid e a tutti coloro che si vaccineranno in questi giorni di festa. All’iniziativa partecipa il presidente di Coldiretti Lucca, Andrea Elmi che consegnerà direttamente uno dei bellissimi esemplari di poinsettia Made in Tuscany.

Centinaia gli esemplari di stelle di Natale che saranno donati dagli agricoltori per addobbare gli ospedali della regione. La presenza della poinsettia nelle corsie e negli hub vaccinali ha molteplici finalità: portare un tocco di colore, festa e bellezza all’interno degli ambienti ospedalieri e valorizzare una della piante delle feste più amate ai fini anche della riduzione dell’inquinamento all’interno degli ambienti chiusi. La stella di Natale è, secondo Ibe-Cnr e Coldiretti Toscana, è uno straordinario filtro naturale. Prodotta in 10 milioni di esemplari in Toscana, principale polo produttivo italiano, la stella di Natale ha infatti capacità di assorbire il formaldeide presente in colle, solventi, pavimenti, rivestimenti oltre che nelle sigarette, benzene presente nelle vernici e fumo di sigaretta e xilene prodotte da stampanti, fotocopiatrici e computer. Una funzione che, Coldiretti Toscana, è impegnata a promuovere.

Iniziative analoghe sono in programma all’ospedale Cisanello di Pisa (alle 9), all’Hub Vaccinale Mandela Forum di Firenze (9.30), all’Ospedale Misericordia di Grosseto (alle 9.30), al Nuovo ospedale Apuano di Massa (alle 10), al San Donato di Arezzo (alle 10.30), al Mayer di Firenze (alle 10.30), al Pronto soccorso Santa Maria delle Scotte (alle 10.30), al San Jacopo di Pistoia (alle 11.30), all’Ospedale di Cecina (11.30), all’Ospedale San Luca di Lucca (alle 12.30).

