Trasporto pubblico locale, ecco come cambiano gli orari dei bus per le festività

Modifiche e variazioni di orario per i servizi di trasporto pubblico locale durante le festività natalizie, parallelamente ai giorni di chiusura delle scuole.

Anche con il nuovo gestore, Autolinee Toscane, l’organizzazione rimarrà invariata rispetto a quanto già accadeva negli anni precedenti e rispetto a come gli utenti sono abituati in questo periodo dell’anno. Tutti i servizi di trasporto scolastici saranno sospesi dal 24 dicembre al 6 gennaio compresi e torneranno regolari a partire da venerdì (7 gennaio), giorno previsto per la ripresa delle lezioni. Lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 gennaio gli orari in vigore, sia per collegamenti urbani che extraurbani, saranno quelli feriali non scolastici, ovvero con esclusione dei servizi disponibili nei giorni di scuola.

In particolare a Lucca e Viareggio, il servizio sia urbano che extra urbano non sarà svolto sabato (25 dicembre) e sabato primo gennaio 2022. Domenica 26 dicembre, domenica 2 gennaio e giovedì 6 gennaio il servizio sarà svolto secondo le modalità dei giorni festivi di vacanza scolastica. Il 24, 27, 28, 29, 30 e 31 dicembre e il 3, 4 e 5 gennaio il servizio sia urbano che extraurbano sarà svolto come nei giorni feriali di vacanza scolastica invernale.