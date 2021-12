Anche quest’anno nel suo tour di Natale all’interno delle strutture sanitarie, l’associazione Ridolina ha toccato l’ospedale di Lucca. Oggi (24 dicembre) un gruppo ristretto di clown a bordo dello storico mezzo Ridolone, un Ford Transit allestito in stile anni 30, si è presentato al San Luca e ha fatto un po’ di festa nell’atrio della struttura, per poi effettuare un piccolo giro nelle corsie esterne del reparto di Pediatria, senza entrare nelle camere di degenza ma portando musica e allegria, a debita distanza, ai bambini ricoverati.

“Abbiamo deciso di non rinunciare al nostro tradizionale Christmas Tour – hanno sottolineato i rappresentanti di Ridolina – ma di farlo in versione ridotta, nel rispetto delle disposizioni Covid, per dare un segnale di speranza e normalità con la leggerezza dei nostri operatori, che da oltre vent’anni portano il loro sorriso negli ospedali toscani”.

Foto 3 di 6











Nella loro tappa lucchese i clown-dottori ed i musicisti, tra cui un Babbo Natale “da spiaggia” (con tanto di sdraio e ombrellone), hanno animato e colorato la giornata con musiche e gag. Sono stati accolti dalla direttrice sanitaria dell’ospedale San Luca Michela Maielli e dalla responsabile della Pediatria Angelina Vaccaro, a cui hanno consegnato i nuovi calendari di Ridolina.

La dottoressa Maielli, a nome di tutto il personale, ha ringraziato l’associazione per questa “visita” in versione ridotta ma in grado di portare comunque una ventata di gioia a bambini ricoverati, familiari e operatori, in un momento complesso per il sistema sanitario, alle prese con una nuova crescita dei contagi da Covid.