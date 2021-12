Le rotonde della città intitolate alle donne lucchesi più famose della storia

Le rotonde della città dedicate alle donne lucchesi più famose della storia. È questa la decisione del Comune di Lucca, già presa in passato e che nel 2022 troverà attuazione.

Ne ha parlato alla commissione politiche formative l’assessora Ilaria Vietina, che si occupa di politiche di genere e della memoria.

Il lavoro relativo alla toponomastica femminile non si esaurirà solo con l’intitolazione delle rotonde. Le associazioni del territorio, infatti si occuperanno delle schede sulle singole figure, con dei pannelli informativi che saranno inseriti nelle rotonde. Inoltre su ciascuna delle figure si terranno convegni e incontri. Su una di loro, infine, Maria Eletta Martini, ci sarà anche uno spettacolo teatrale.

In cantiere da parte dell’amministrazione comunale anche il bilancio di genere, ovvero la summa di tutte le politiche di genere attuate dal Comune di Lucca.

Già in preparazione gli appuntamenti per le giornate della memoria e del ricordo. Un primo appuntamento ci sarà il prossimo lunedì (27 dicembre) quando in San Francesco si presenterà il memoriale di Enrico Guidi, storico preside del liceo sciantifico di cui quest’anno ricordono gli 80 anni dell’istituto. Il memoriale è stato pubblicato grazie al lavoro di edizione della professoressa Alda Fratello nella serie dei testi di Isrec. Il 27 mattina per l’inaugurazione sono stati invitati tutti i rappresentanti degli altri istituti della città.

La mostra di quest’anno, invece, che si terrà in Sala Tobino, quest’anno riguarderà Anna Frank: un’idea che è stata accolta molto positivamente dalle scuole, che stanno lavorando anche nella realizzazione di una app per la rilevazione dei luoghi della memoria e del ricordo nel territorio del comune di Lucca.

Per il giorno del ricordo, infine, à stato recuperato ed è in via di pubblicazione il diario di una bambina esule istriana, poi diventata insegnante a Lucca. Ci sanno lavorando gli studenti e le studentesse del Pertini: alcune delle pagine del diario sono state lette in occasione dell’ultimo consiglio straordinario congiunto con la Provincia in occasione del giorno del ricordo.