Come ogni anno, da circa 40 ormai, nella parrocchia di Fagnano, in questo periodo natalizio viene messo in mostra un presepe. Quest’anno invece è stata allestita una piccola mostra con tre presepi e un quadro dell’annunciazione.

La mostra rimarrà aperta tutti i giorni festivi fino al 16 gennaio, dalle 15 alle 19.

