Tariffe agevolate, prorogata la validità Isee per il tpl

La validità del tagliando Isee Tpl 2021 è stata prorogata fino al 31 marzo prossimo. La decisione, assunta dalla Regione Toscana con la delibera 1359 del 20 dicembre scorso, riguarda lo strumento che è indispensabile avere per accedere alle tariffe agevolate dei servizi di Tpl, previste per chi dimostra di avere un reddito Isee inferiore a 36.151,98 euro.

Autolinee Toscane ricorda che il rilascio del tagliando Isee Tpl – che è nominativo per ciascun componente del nucleo familiare – è a cura della Regione Toscana. Una volta in possesso della propria dichiarazione Isee, l’utente può stampare il tagliando accedendo all’apposito sito servizi.toscana.it/tpl/isee.

In fase di registrazione sul sito at-bus.it è necessario creare un profilo “agevolato”, cliccando sull’apposito pulsante “richiedi agevolazione”, così da caricare il tagliando completo di qr-code e le relative informazioni anagrafiche del richiedente. In fase di controllo a bordo, esibendo la propria tessera sanitaria su cui è collegato il proprio abbonamento, la verifica del possesso del tagliando Isee Tpl è automatica: non occorre dunque portarlo con sé come accadeva in passato.

All’interno della sezione Biglietti e abbonamenti, è inoltre possibile consultare il tariffario completo in vigore, con i dettagli delle riduzioni applicate per i possessori del tagliando Isee Tpl e valide per abbonamenti urbani ed extraurbani, mensili e plurimensili, lavoratori o studenti.

Autolinee Toscane, infine, ricorda a tutta la propria utenza che sono già iniziate, come a partire dal giorno 20 di ogni mese, le procedure di rinnovo degli abbonamenti, che possono essere sottoscritti all’interno della rete delle 35 biglietterie aziendali oppure comodamente online, accedendo al sito at.bus.it. Per chi non fosse già registrato, bastano pochi passaggi per completare l’iscrizione al sito ed avere accesso allo shop online.