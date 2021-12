Ztl, ampliate le fasce orarie per l’accesso dei titolari di attività commerciali

Si ampliano le fasce orarie in cui i titolari di attività commerciali che hanno un punto vendita all’interno della Ztl potranno accedervi.

Il provvedimento è stato preso dalla giunta per facilitare le operazioni logistiche, di rifornimento e di approvvigionamento di tutte le attività del centro storico. La delibera approvata questa mattina (28 dicembre) in sostanza aggiunge alla fascia oraria del mattino (dalle 7,30 alle 10) una ulteriore finestra nel pomeriggio (dalle 16,30 alle 18, dal lunedì al sabato) in cui sarà consentito ai titolari di permesso C6 di accedere dentro il perimetro della Ztl.