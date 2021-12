Nuovo defibrillatore automatico esterno (Dae) in viale Puccini, donato dall’Associazione Parco di Sant’Anna in collaborazione con l’associazione Mirko Ungaretti. L’apparecchio è stato installato al bar Gelateria Lucchese e sarà a disposizione dei cittadini che avessero necessità di soccorrere persone con principio di infarto o a rischio di arresto cardiaco.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza dei volontari del Parco Sant’Anna e della Mirko Ungaretti, della vicepresidente del consiglio comunale Teresa Leone, del consigliere comunale di Lucca Civica Gabriele Olivati, dei fratelli Adolfo, Sergio e Sandra Pescaglini in rappresentanza della Gelateria Lucchese e di Giovanni Battistoni, titolare dell’Edicolotto.

Cresce così la rete di dispositivi Dae pubblici, strumenti utilizzabili da tutti e installati nei vari punti della città. Il percorso per rendere Lucca totalmente “cardioprotetta” proseguirà quindi in parallelo con l’organizzazione di corsi di pronto soccorso. A Sant’Anna questa iniziativa è nata nel ricordo del primo presidente dell’associazione Parco di Sant’Anna Umberto Capocchi, prematuramente deceduto (era presente la famiglia). Capocchi guidò l’associazione negli anni più ferventi e impegnativi per la sensibilizzazione della popolazione ai temi del verde, della viabilità e dell’ eccessiva cementificazione imposta al quartiere dai piani regolatori. Ed è per questa intensa attività sul territorio che i soci dell’Associazione che con lui hanno portato avanti queste battaglie lo hanno voluto ricordare a cinque anni dalla scomparsa.

L’installazione del Dae di viale Puccini, per l’associazione Parco Sant’Anna, vuole essere solo la prima di una serie di altre apposizioni, con annesso accollo dei necessari obblighi di manutenzione. Obiettivo prossimo è quello di installare un ulteriore Dae al parco comunale di via Matteotti, finanziato appositamente da una raccolta fondi a cui hanno aderito i residenti e commercianti del quartiere. L’associazione Parco Sant’Anna punta nei prossimi mesi ad ultimare l’iter burocratico con il Comune di Lucca. Essendo il parco limitrofo ad un impianto di calcio e ad un campo di basket, ed essendo stato adibito dall’amministrazione comunale con percorsi vita e attrezzi da “palestra all’aperto”, questa installazione di via Matteotti è indubbiamente la più sollecitata dall’opinione pubblica.