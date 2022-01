Lucca premia la creatività. E’ questo il segnale che sta alla base dell’assegnazione del premio lucchese dell’anno 2021 a Damiano Carrara, il noto pasticcere che proprio quest’anno ha aperto in città il suo atelier, e a Emiliana Martinelli, presidente di Martinelli Luce che ugualmente, con la sua arte e il suo talento, ha portato alto il nome di Lucca nel mondo.

Il premio conferito dal Comune di Lucca è stato annunciato sul palco del Teatro del Giglio nel corso di 2022 l’Anno del Cuore – Festa di Capodanno, lo spettacolo condotto da Emanuela Gennai organizzato a cura dell’associazione Don Franco Baroni ODV, con il sostegno del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

A consegnare nelle mani di Emiliana Martinelli e Damiano Carrara il premio più ambito è stato il sindaco Alessandro Tambellini che ha letto anche le motivazioni della scelta. Molto emozionata Emiliana Martinelli, che ha ricevuto il premio all’interno del suo show room.

“Il suo impegno, il suo lavoro nel design, a conduzione familiare, ha portato il nome di Lucca ovunque – ha spiegato il primo cittadino – e le lampade di Martinelli Luce sono apparse anche in importanti film. Lavorate e avete lavorato con una capacità che vi è riconosciuta ovunque, e questo premio vuole essere un suggello di uno straordinario percorso di vita”.

Diplomata all’istituto d’arte di Lucca, dopo la laurea in architettura all’università di Firenze, Emiliana Martinelli associa il padre nell’azienda di famiglia, che contribuisce a far crescere e di cui oggi è direttrice, progettista e art director: “Le viene assegnato – ha detto il sindaco – il riconoscimento della città di Lucca per la sua creatività e per essere ambasciatrice del made in Italy nel mondo”. “Non posso che ringraziare – ha detto Martinelli -: questo è uno straordinario regalo di Natale. Cercherò sempre di contribuire alla crescita culturale ed economica della città portando avanti con orgoglio la mia attività”.

Questa, nel dettaglio, la motivazione del premio: “Emiliana Martinelli si è diplomata all’istituto d’arte di Lucca – sezione Ceramica – e successivamente in disegno industriale all’Isia di Firenze, città dove poi si è laureata in architettura. Dopo la laurea entra nell’azienda di famiglia, fondata negli anni ’30 del secolo scorso dal nonno Plinio e successivamente ampliata dal padre Elio che, a partire dagli anni anni ’50, ne indirizza l’attività verso la progettazione e produzione di lampade. Con il padre, il suo più grande maestro, inizia una lunga collaborazione, sviluppando insieme le idee e i prodotti che hanno contraddistinto negli anni la produzione di Martinelli Luce Spa, di cui Emiliana Martinelli è presidente. All’interno dell’azienda svolge da sempre molteplici attività: imprenditrice, progettista e art director, cura altresì la grafica del materiale commerciale e la comunicazione esterna. A lei si devono gli allestimenti degli stand attraverso i quali l’azienda si presenta alle più importanti manifestazioni del settore, sia in Italia che all’estero. Diverse sono le lampade da lei progettate negli anni, per l’arredamento domestico o industriale, che hanno ottenuto importanti riconoscimenti internazionali come il German Design Award nel 2012, l’If Product Design nel 2014, il Calabronet negli anni 2015, 2016 e 2019. Emiliana Martinelli ha collaborato dal 1965 ad oggi con architetti come Gae Aulenti e Sergio Asti. Continua a lavorare tuttora con i più importanti professionisti e progettisti che operano nel settore. In questi ultimi anni ha selezionato molti giovani designer, iniziando con loro collaborazioni tese allo sviluppo e alla ingegnerizzazione di diversi progetti che hanno ottenuto significativi riconoscimenti. Nel 2021 è stata nominata presidente della Fidapa Bpw Italy, sezione di Lucca: un’associazione che annovera circa 10.000 socie in Italia e che aderisce alla Federazione Internazionale Ifbpw (International Federation of Business and Professional Women), con lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere iniziative delle donne che operano nel campo delle arti, delle professioni e degli affari, autonomamente o in collaborazione con altri enti e altre associazioni. Il premio Lucchese dell’anno 2021 è il riconoscimento che la città di Lucca conferisce ad Emiliana Martinelli per la sua straordinaria creatività, per la capacità di essere ambasciatrice del Made in Italy nel mondo e per la sua volontà di intercettare ed esaltare il talento dei giovani. Con l’augurio di portare avanti con successo il suo percorso creativo, professionale e formativo nel campo dell’arte e del design”.

Non poteva che avvenire nell’atelier da poco inaugurato la consegna del riconoscimento a Damiano Carrara. Re della pasticceria, conduttore tv e vero talento del palato, Carrara ha ricevuto con emozione il riconoscimento: “E’ davvero un onore per me ricevere il premio della mia città, in cui sono voluto tornare a lavorare”.

Il giovane pasticcere nato a Lucca, inizia la sua carriera negli States, dopo un trasferimento in Irlanda. A Los Angeles apre la prima pasticceria con il fratello e da lì diventa famoso. Vince numerosi premi e viene chiamato come giudice in molte trasmissioni tv di cucina e pasticceria, fino ad arrivare alla conduzione televisiva nel 2019 e nel 2020. Poi il ritorno a Lucca e l’apertura dell’atelier: “Damiano Carrara – ha detto il sindaco – porta Lucca con il suo talento nel mondo”.

Questa la motivazione del premio a Carrara: “Damiano Carrara è un giovane pasticciere nato a Lucca. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo della ristorazione, si trasferisce in Irlanda e successivamente a Los Angeles in California, dove apre, insieme al fratello Massimiliano – anch’egli pasticciere – la pasticceria Carrara Pastries. Grazie alle sue doti, l’attività riscuote un grande successo e al primo locale si aggiunge presto un secondo negozio, aperto a poca distanza. Nel 2015 Damiano partecipa come concorrente alla prima edizione del programma televisivo americano Spring Baking Championship; si classifica tra i finalisti della dodicesima stagione del programma Food Network Star e diventa giudice di importanti trasmissioni di cucina. Nel 2017 viene richiamato in Italia come giudice del programma italiano Bake Off Italia – Dolci in forno sulla rete televisiva Real Time e un anno dopo – nel 2018 – viene pubblicato il suo primo libro dal titolo Nella vita tutto è possibile. Negli anni 2019 e 2020 continua nell’attività di conduzione televisiva con ottimi risultati in termini di ascolto, diventando uno dei professionisti più amati e popolari della televisione italiana. Nel 2021 decide di tornare a Lucca, la sua città natale, dove apre l’Atelier Damiano Carrara, un luogo nel quale egli esprime tutta la sua creatività e il suo talento nell’arte della pasticceria e che sin dalla inaugurazione attrae moltissime persone da tutta Italia. Il premio Lucchese dell’anno 2021 è il riconoscimento che la città di Lucca conferisce a Damiano Carrara, per il suo talento e la sua capacità di portare la “il vivere lucchese” nel mondo, con professionalità, talento e simpatia. Con l’augurio di proseguire con successo il suo percorso creativo”.