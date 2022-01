Dialogo fra le generazioni, educazione e lavoro: è questa la formula scelta da Papa Francesco per la giornata della pace, che si è celebrata oggi (1 gennaio) anche a Lucca.

In città è tornata anche la marcia della pace, guidata dall’arcivescovo Paolo Giulietti. La giornata si è aperta con una messa nel duomo di Castelnuovo alle 11. A Lucca poco prima delle 16 il ritrovo sul sagrato di San Michele, per la Marcia della pace, promossa dalla consulta delle aggregazioni laicali, dalla Comunità di Sant’Egidio, e dalla Chiesa nella città di Lucca.

All’evento hanno partecipato anche rappresentanti dell’amministrazione comunale, a cominciare dal sindaco Alessandro Tambellini, dal presidente del Consiglio comunale, Francesco Battistini, alle assessore Ilaria Vietina e Valeria Giglioli, al consigliere comunale Daniele Bianucci. Ad accogliere tutti è stato l’arcivescovo Paolo Giulietti che ha invitato i presenti ad un momento di raccoglimento in preghiera, cui sono seguite alcune letture. Poi è iniziato il piccolo corteo verso San Martino per la celebrazione della messa. Una iniziativa che, chiaramente, si è svolta quest’anno in modo ridotto e nel rispetto delle nuove normative per il coronovirus ma che ha comunque richiamato diverse decine di persone. Il corteo infatti è sfilato in fila per due, nel rispetto del distanziamento, attraverso le strade del centro storico verso il duomo.