Continuano i disagi nella raccolta dei rifiuti porta a porta, a causa di carenze di personale dovute anche alle quarantene per il covid a Lucca.

Il primo caso viene segnalato nella zona di pizza Contessa Matilde a San Vito, dove i residenti segnalano il mancato ritiro dei rifiuti: “L’ultimo passaggio – spiega un residente – è stato fatto mercoledì scorso e dopo diverse segnalazioni ancora dobbiamo tenere la spazzatura dentro casa: questa cosa si ripete spesso durante il mese e adesso non ne possiamo più, inizia ad essere un problema di sicurezza per quanto riguarda l’igiene dal momento che iniziano a esserci orde di topi che insieme alle cornacchie rompono i sacchi spargendo la spazzatura e che oltre all’odore vi è anche il decoro della piazza che viene abbandonata alla sporcizia”.

Foto 3 di 5









Un problema simile è riscontrato anche in via Picciorana dove da tre giorni – segnalano ancora i residenti – non viene ritirata l’immondizia.

Nel piazzale del cimitero della Santissima Annunziata, invece, un nuovo episodio di degrado: l’immondizia è stata lasciata ancora una volta a terra, vicino ad un cassonetto.