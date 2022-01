Scuola e viabilità: oltre 156 milioni di interventi in provincia di Lucca

Messa in sicurezza dei ponti, restyling della viabilità e tanti interventi sulle scuole: via libera al programma triennale delle opere pubbliche, 2022-2024, da oltre 156 milioni di euro della provincia di Lucca.

Tanti gli interventi, molto attesi, previsti nella Piana, in Versilia e in Mediavalle e Garfagnana: i più onerosi riguardano le opere di messa in sicurezza e adeguamento sismico degli edifici scolastici. Tra i più ingenti (oltre il milione) ci sono oltre 15 milioni per la nuova sede unica dell‘istituto Stagi e Don Lazzeri di Pietrasanta, oltre 10 milioni per il liceo artistico e musicale Passaglia: 4,3 per la sede di Via Fillungo, 3,2 per quella di piazza Napoleone e 2,5 per Sant’Agostino. Ci sono poi quasi 10 milioni per l’adeguamento della sede centrale dell’istituto G. Marconi di Viareggio e per la palestra e il restauro della sede dell’ex Colombo, oltre 8 milioni per la ristrutturazione dell’edificio e per la realizzazione di nuove aule all’Itg Nottolini, 7,5 milioni per il secondo lotto di lavori al liceo Chini di Camaiore, oltre 6,2 milioni di euro per la risistemazione degli interni del complesso sportivo e per l’adeguamento sismico e degli impianti sportivi esterni dell’Iti Fermi Giorgi.

Ma sono previsti anche interventi al Brancoli Busdraghi di Mutigliano (3,7 milioni comprensivi per la messa in sicurezza dei laboratori e per l’adeguamento sismico delle palazzine ex Cori), per il Piaggia di Viareggio (3,5 milioni), per il G. Marconi di Seravezza (5,9 milioni per la messa in sicurezza e 3,8 per sostituire la palestra e i laboratori), per il San Michelangelo di Forte dei Marmi (4,8 milioni), per il liceo Carducci di Viareggio (4,4 milioni), per il Majorana di Capannori (1,5 milioni per la palestra e 1,6 per la manutenzione dell’edificio), per il Machiavelli (oltre 3,5 milioni e per l’adeguamento sismico dell’Isi Pieroni di Barga (2,6 milioni di euro).

Tra le opere incompiute e finanziate ci sono poi 1,4 milioni per la ristrutturazione e il miglioramento sismico dell’Itc Carrara con la riqualificazione energetica del Blocco C.

Ma gli interventi riguardano anche la viabilità, con la messa in sicurezza delle strade provinciali e dei ponti. Tra questi i finanziamenti più sostanziosi sono destinati al nuovo cavalcavia di Querceta, per il quale sono previsti oltre 5 milioni di euro e alla messa in sicurezza del ponte della Tambura (2,3 milioni).

Clicca qui per vedere il programma completo degli interventi.

Il focus in Mediavalle e Garfagnana

Sp48 di Villa Collemandina, messa in sicurezza opere di risanamento conservativo e miglioramento sismico del ponte Attilio Vergai per milione e 600mila euro; Sp50 di Vagli, messa in sicurezza del ponte della Tambura per 2,3 milioni; S46 Fosciandora, messa in sicurezza ponti per 400mila euro; progetto di riqualificazione del ponte Borgo Sala a Piazza al Serchio per 570mila euro; progetto di riqualificazione del ponte sul torrente Lima in località Chifenti per 770mila euro; manutenzione straordinaria delle strutture di fondazione del onte sul torrente Edron in località Piastrella a Camporgiano 336mila euro; riqualificazione del ponte di Campia sul fiume Serchio per 1 milione e 770mila euro; progetto di riqualificazione delle strutture in acciaio del viadotto carbonile per 220mila euro, riqualificazione delle strutture portanti in elevazione del ponte sul torrente Edron in località Piastrella per 750mila euro.

Isi Garfagnana, interventi manutenzione straordinaria per 190mila euro; messa in sicurezza passerella di Gallicano e cavalcavia per 180mila euro; messa in sicurezza del ponte in località Barca per 750mila euro; Isi Barga, interventi di adeguamento alla normativa sismica per la palazzina cucine e aula magna per 2 milioni e 600mila euro; Sp32 di Pescaglia, ripristino delle opere sostegno e consolidamento corpo stradale per 250mila euro; fortezza di Mont’Alfonso, manutenzione straordinaria per 30mila euro; centro per l’impiego Castelnuovo, manutenzione straordinaria per 20mila euro; istituto Simoni di Castelnuovo, manutenzione straordinaria per 70mila euro; Isi Pieroni di Barga, blocco palestre, intervento di adeguamento per 1milione e 50mila euro; istituto Pascoli di Barga, intervento di adeguamento sismico e alla normativa antincendio per 950mila euro; sp di Pescaglia, sistemazione movimento franoso in località ponta Prata per 150mila euro; sp 39 di Vergemoli, consolidamento strutturale del ponte del Fogliaio per 527mila euro; ponte della Fegana, verifica struttura e messa a norma barriere per 250mila euro.

Tanti i lavori previsti sulla Sp2 Ludovica: verifica e rifacimento giunti sul cavalca-ferrovia a Borgo a Mozzano per 600mila euro; verifica e manutenzione cedimento muri andatori sugli archi del ponte Vecchio (Diecimo) per 600mila euro; verifica e recupero parapetti ponte Nuovo sulla Pedogna per 600mila euro; Rivangaio, manutenzione straordinaria sbalzo lato fiume del ponte per 1 milione e 300mila euro.

E poi ancora: 140mila euro per i lavori sul fosso Calcinaia; 100mila euro per interventi sulla srt 445 della Garfagnana, variante San Donnino; 600mila euro per la messa a norma delle barriere del ponte Piastrella; sp72 del Passo delle Radici, 360mila euro per la ricostruzione della fondazione stradale (dopo movimenti franosi) per 360mila euro; sp71 di San Pellegrino, restyling viabilità in località Castellaccio per 110mila euro; sp69 di Castelnuovo Colle di Careggine, bivio Rontano, ripristino parapetto crollato per 170mila euro; sp38 Coreglia, 160mila euro di lavori sulla strada in località Belvedere; 2 milioni di lavori sulla sp13 Valdarni; sp18 Ponte a Serraglio Fornoli zona Casinò, sostituzione ringhiera e regimazione acque per 650mila euro; sp56 della Valfegana, ricostruzione muro contenimento lungo 15 metri per 200mila euro; sp2 Ludovica, manutenzione straordinaria nuovo ponte sul Serchio per 250mila euro; sp58 della Passerella di Bolognana, verifica struttura e rifacimento giunti ponte sul Serchio per 800mila euro; 100mila euro per lavori sul ponte Lombardini a Barga; 180mila euro di int6erventi sulla sp39 di Vergemoli; 500mila euro di lavori sul Ponte Pari; 800mila euro per l’adeguamento della struttura e verifica fondazioni in alveo del ponte di Calavorno; sp 40 Gallicano-Molgno, verifica struttura, messa a norma barriere e scalzamento fondazioni ponte per 1,5 milioni; 500mila euro di lavori sul nuovo ponte di Fornaci di Barga (sp 75).