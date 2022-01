È caccia all’affare con il via ai saldi: per comprare i lucchesi puntano a sconti superiori al 30 per cento

È tempo di saldi e anche a Lucca, da oggi (5 gennaio) e per altri sessanta giorni, le attività commerciali, propongono i ribassi della stagione invernale. Con un po’ di incertezza, dovuta sicuramente al periodo caratterizzato dalla pandemia, che proprio in questi giorni sta rialzando la testa con numeri di nuovi contagi, superiori a quelli dell’anno scorso. Senza contare la crisi economica, naturale conseguenza delle chiusure necessarie per non far arrivare al collasso gli ospedali, ma che purtroppo abbassa il budget di spesa a disposizione per i saldi.



A Lucca nel primo giorno di saldi e fin dalle prime ore della mattina, è possibile vedere alcuni potenziali acquirenti che passeggiano distrattamente osservando le vetrine dei negozi. È così che i lucchesi si avvicinano ai saldi di stagione, con un po’ di timidezza e stando attenti a non fare un passo falso. Bastano poche ore per iniziare a notare tra le vie più frequentate del centro alcune famiglie e persone con in mano sacchetti acquistati nei negozi.



Il settore più richiesto per i saldi invernali è l’abbigliamento. “Sicuramente il settore in cui spendiamo di più durante il periodo dei saldi, è quello dell’abbigliamento, dove è anche possibile trovare le offerte migliori – spiega un passante con che con in mano un sacchetto di una famosa marca di abbigliamento -. Questo che ho preso adesso è qualcosa di intimo”, spiega.

Il settore sportivo è un altro che il lucchese tiene d’occhio durante gli sconti invernali: “Certamente controllerò il settore dell’abbigliamento, ma anche qualcosa per i miei hobby e per il tennis, una racchetta, delle scarpe”, dice un acquirente dopo aver osservato per alcuni minuti, una vetrina di un negozio sportivo. Per i più giovani invece, i gusti spaziano su altre categorie. “Per i saldi vedrò se trovo degli sconti su alcuni videogiochi che stavo aspettando di acquistare”, dichiara un ragazzo che cammina al seguito della sua famiglia. Ma oltre ai videogiochi è il settore tecnologico in generale ad attirare l’interesse dei più giovani.

Ma per i lucchesi, qual è il budget di spesa che metteranno a disposizione per i saldi 2022? La cifra varia naturalmente da famiglia a famiglia tra le 150 e le 200 euro considerando che sia composta da tre persone, ma la parola d’ordine che accomuna tutti quest’anno è tenere in considerazione, si la convenienza di un prodotto, ma soprattutto la sua utilità.

“Consideriamo di acquistare in questi giorni qualcosa, per adesso abbiamo soltanto fatto una passeggiata – dice una signora che è sta camminando in via Fillungo a braccetto con il marito -. Spero che quest’anno vadano bene gli affari, per noi che acquistiamo, ma soprattutto per i commercianti che ne hanno molto bisogno. Se qualcosa è conveniente e utile siamo disposti a considerare l’acquisto”.

A quale percentuale di saldo può essere considerato, un buon acquisto da un punto di vista economico?

Lo sconto varia a seconda del bene, ma i lucchesi sembrano avere le idee chiare: “Sono iniziati adesso i saldi, però consideriamo gli articoli che hanno almeno un ribasso del 30 per cento”, dice la signora. Per il marito invece deve essere ancora più conveniente: “Io direi invece almeno dal 50 per cento di sconto in su, chiaramente dipende dalla validità dell’oggetto, ma di solito guardo gli articoli che hanno una saldo maggiore”.

Nella prima mattina di saldi, la città non è gremita di persone, ma qualche acquirente che timidamente passeggia tra le vie della città è possibile trovarlo, specialmente famiglie o genitori che accompagnano nei negozi i figli. Raramente, appare anche un turista.

“Io e la mia famiglia veniamo dalla Sardegna e restiamo qui per qualche giorno, per poi proseguire la nostra vacanza a Firenze, mia moglie è già in giro a fare shopping – dice un signore con due ragazzi al seguito -. Si fa una passeggiata si guardano le bellezze della città e poi sfruttiamo anche l’occasione per fare qualche acquisto a saldo. Un budget di spesa per la mia famiglia, durante questi saldi? Direi sui 500 euro in totale”.