È Lucca la provincia toscana più conveniente per assicurare la propria auto

È Lucca la città Toscana dove conviene più assicurare la propria auto. È quanto emerge da uno studio effettuato dall’osservatorio di Facile.it che ha monitorato le province della regione e l’andamento dei prezzi nell’anno appena trascorso.

E anche per quanto riguarda i sinistri denunciati e quindi la classe di merito Lucca risulta tra le tre province più virtuose. Il dossier fotografa quindi le due situazioni oggetto dello studio: se da un lato, nella provincia di Lucca a dicembre 2021 per assicurare un’auto occorrevano in media 439,52 euro, vale a dire il 12,07% in meno rispetto allo stesso mese del 2020, dall’altro sono più di 64 mila gli automobilisti toscani che nel 2022 vedranno aumentare il costo dell’Rc auto e peggiorare la propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2021 (+10% anno su annuo).

In termini percentuali si tratta del 2,92% del campione analizzato, percentuale che non solo risulta essere più alta rispetto a quella nazionale (2,47%), ma fa anche guadagnare alla regione il secondo posto nella classifica italiana. Guardando alla provincia di Lucca, la percentuale di automobilisti che hanno denunciato all’assicurazione un sinistro con colpa è pari al 2,65%, valori tra i più bassi registrati nella regione.

“Analizzando la graduatoria delle province toscane, al primo posto si trova Prato (4,15%), seguita da Massa-Carrara (3,30%), Firenze (3,11%) e Pistoia (2,92%). Valori inferiori alla media regionale, invece, per Grosseto (2,78%), Livorno (2,69%), Siena (2,67%) e, staccata di un soffio, Lucca (2,65%). Chiudono la classifica regionale Pisa (2,52%) e Arezzo, area toscana dove in percentuale sono stati denunciati alle assicurazioni meno sinistri con colpa (1,93%)”.

Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio, nel mese di dicembre 2021 il premio medio rc auto calcolato in provincia di Lucca è stato di 439,52 euro. La variazione rispetto a 6 mesi fa (471,68 euro) è del -6,82%. Rispetto allo stesso mese di un anno fa (499,85 euro) la tariffa media fa segnare un -12,07%. Il premio rc auto più basso a Lucca calcolato nel corso dell’ultimo mese di dicembre, considerando la totalità dei preventivi confrontati dagli utenti di Facile.it con residenza in provincia di Lucca è di 157,07 euro. Tra le garanzie accessorie, la più scelta nel mese di dicembre a Lucca è stata l’assistenza stradale, richiesta dal 38,66% degli utenti che hanno aggiunto all’rc auto anche una copertura accessoria. Sempre secondo le analisi dell’osservatorio, le automobili in provincia di Lucca hanno un’anzianità media di 10,23 anni. In base ai dati raccolti, a Lucca e provincia il valore medio delle auto in circolazione è di 10.313,15 euro. E infine per il dossier la percentuale delle auto non assicurate nella provincia di Lucca risulta essere del 17.75% su un totale di 291215 veicoli.