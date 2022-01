Iscrizioni online, ecco il calendario del Pertini per supportare le famiglie

Le iscrizioni alle scuole statali di ogni ordine e grado si possono effettuare da ieri (4 gennaio) e fino al 28 gennaio. Le iscrizioni si effettuano on line per tutte le classi iniziali della scuola secondaria di secondo grado.

Si informa che dal prossimo anno chi è in possesso di una qualifica triennale di addetto acconciatore potrà iscriversi al quarto anno per il diploma di tecnico acconciatore per aprire la partita Iva.

Il Pertini offre un aiuto per le iscrizioni online alle famiglie che lo desiderno mettendo a disposizione il proprio personale di segreteria nella sede di viale Cavour 267 nelle seguenti date:

Venerdì 07 gennaio 2022 dalle 11 alle 13

Lunedì 10 gennaio 2022 – dalle 11 alle 13

Martedì 11 gennaio 2022 – dalle 11 alle 13

Mercoledì 12 gennaio 2022 – dalle 11 alle 13

Giovedì 13 gennaio 2022 – dalle 11 alle 13

Venerdì 14 gennaio 2022 – dalle 11 alle 13

Sabato 15 gennaio 2022 – dalle 09 alle 12

Lunedì 17 gennaio 2022 – dalle 11 alle 13

Martedì 18 gennaio 2022 – dalle 11 alle 13

Mercoledì 19 gennaio 2022 – dalle 11 alle 13

Giovedì 20 gennaio 2022 – dalle 11 alle 13

Venerdì 21 gennaio 2022 – dalle 11 alle 13

Sabato 22 gennaio 2022 – dalle 09 alle 12

Lunedì 24 gennaio 2022 – dalle 11 alle 13

Martedì 25 gennaio 2022 – dalle 11 alle 13

Mercoledì 25 gennaio 2022 – dalle 11 alle 13

Giovedì 27 gennaio 2022 – dalle 11 alle 13

Venerdì 28 gennaio 2022 – dalle 11 alle 13