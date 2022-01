C’è chi sporziona, chi impacchetta, chi consegna a chi sta aspettando pazientemente in coda. In tutto 16 persone, unite in una sorta di catena di montaggio della solidarietà, per garantire anche alle famiglie in difficoltà i festeggiamenti dell’Epifania, attraverso la preparazione e distribuzione di 290 pasti da asporto. I numeri raccontano bene la giornata della Befana vissuta dalla Croce Verde P.A. Lucca, che ha fatto dono a più di 100 nuclei familiari di pasti caldi completi (comprensivi di antipasto, primo, secondo e dolce) consegnati presso la sede di viale Castracani o, in caso di impossibilità del ritiro, recapitati a domicilio.

“L’andamento del contagio non ci ha permesso di organizzare il pranzo in presenza presso la nostra nuova sede in via Romana, come avevamo previsto in un primo momento – commenta Daniele Massimo Borella, presidente della Croce Verde Pa Lucca – ma tenevamo troppo a questa iniziativa: così, non ci siamo fatti scoraggiare e l’abbiamo volta in chiave ‘delivery’, distribuendo i pasti a chi si è presentato presso la nostra sede o consegnandoli a domicilio, per chi non poteva muoversi. Ci tengo a ringraziare tutte le volontarie e i volontari che hanno reso possibile questo momento: ancora una volta hanno dimostrato tutto il loro valore, consentendo di celebrare una giornata di festa a chi è più in difficoltà”.

Foto 3 di 8















L’evento è stato reso possibile anche grazie al supporto di Karté, che ha donato il packaging necessario, della pasticceria Stella, fondamentale per la preparazione del cibo, nonché di benefattori privati che sostengono l’associazione.