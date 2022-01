Lotteria Italia, venduti in provincia di Lucca due biglietti vincenti di terza categoria

Nessuna vincita da capogiro, ma due premi di terza categoria. La dea bendata quest’anno non è prodiga in provincia di Lucca, ma si può comunque accontentare di due premi di terza categoria, venduti a Lucca e a Borgo a Mozzano.

Il biglietto fortunato della Lotteria Italia venduto in una ricevitoria di Lucca è F 330680 e vale 20mila euro per il possessore. La fortuna sorride anche in Valle del Serchio, con un altro biglietto vincente di terza categoria: P 067130. E’ stato venduto a Borgo a Mozzano.

L’estrazione dei premi di prima categoria è avvenuta in serata, mentre in diretta tv al programma I Soliti Ignoti, condotto da Amadeus, sono stati abbinati, dopo l’estrazione, i cinque biglietti vincitori nella prima categoria: li 5 milioni di euro in palio sono andati ad un fortunatissimo giocatore che ha acquistato, presso un distributore locale di Roma il biglietto serie T 018060.

In Toscana, invece, nessun premio di prima e seconda categoria.