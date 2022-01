La Geal cerca un impiegato per l’unità ‘Gestione commerciale – Misure e reporting’

Nuova ricerca di lavoro da parte della Geal. L’azienda ha pubblicato l’avviso di offerta di lavoro per un impiegato/a amministrativo/a dell’unità Gestione commerciale – Misure e reporting.

Per il posto servono una laurea triennale in economia (L 18) o equipollenti/equiparate e la pregressa esperienza professionale di almeno 12 mesi maturata in società del servizio idrico integrato

La Geal ricerca un addetto da inserire nell’unità organizzativa con qualifica di impiegato/a amministrativo/a e contratto a tempo indeterminato al terzo livello del contratto collettivo nazionale gas-acqua.

Le candidature devono essere presentate entro e non oltre le 13 del 21 gennaio. Per tutte le restanti informazioni clicca qui.