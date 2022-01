Scuolabus, basta la mascherina ffp2 anche per gli studenti con più di 12 anni

E’ stata emanata stamani (9 gennaio) una nuova ordinanza dal Ministero della Salute che va a modificare quanto stabilito dai decreti del Governo (il 221 del 24 dicembre e il 229 del 30 dicembre 2021) relativamente all’accesso allo scuolabus da parte degli studenti e delle studentesse che hanno più di 12 anni.

In sostanza il Governo, recependo le osservazioni dell’Anci, stabilisce che per poter utilizzare il servizio dello scuolabus, anche chi ha più di 12 anni non dovrà avere il Greenpass rafforzato, ma sarà sufficiente, fino al 10 febbraio, utilizzare la mascherina Ffp2.

L’assessora alle politiche formative Ilaria Vietina esprime soddisfazione per la risposta ottenuta in meno di 48 ore dal Ministero e che va a sanare una palese contraddizione nella norma riguardante i ragazzi che utilizzano lo scuolabus avendo compito 12 anni.

“Siamo lieti di poter comunicare ai genitori – afferma Vietina – che domani anche gli studenti delle scuole secondarie di primo grado che hanno compiuto 12 anni potranno utilizzare lo scuolabus indossando semplicemente una mascherina Ffp2. Come assessorato avevamo segnalato il problema nell’immediato, venerdì scorso all’Anci, che prontamente, attraverso il presidente Decaro, a sua volta si era fatta portavoce del disagio che la norma avrebbe creato per quelle famiglie che hanno figli che frequentano le scuole secondarie di primo grado”.