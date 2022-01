La mensa ai tempi del Covid, la scuola torna a interrogarsi sull’organizzazione degli spazi

Scuola, il Comune al lavoro con i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi per trovare un ’nuovo equilibrio’ sulla base delle nuove regole anti Covid decise dal governo.

Questa mattina (10 gennaio) alle 11 si è tenuta una videoconferenza fra l’assessora Ilaria Vietina e i dirigenti degli istituti per fare il punto della situazione.

Risolto, in extremis, la questione dell’obbligo del super green pass sugli scuolabus per i ragazzi sopra i 12 anni. Come auspicava proprio l’assessora Vietina. “Non ci sarebbe stato il tempo – ha detto – per informare le famiglie e soprattutto perché i ragazzi potessero adempiere alla vaccinazione in così breve tempo. Abbiamo fatto il calcolo e abbiamo visto che su circa 1000 studenti 270 sarebbero stati interessati dal provvedimento e per queste c’era preoccupazione. Tutto ciò avrebbe creato un disagio per le famiglie che avrebbero dovuto provvedere personalmente, alcune avevano già pennsato di richiedere la Dad. In più si sarebbe verificata una anomalia con le norme di obbligo per i vaccinandi over 50, cui è stato assegnato un congruo tempo per effettuare le somministrazioni. Ci siamo mossi con il governo, abbiamo fatto intervenire Anci, che ha fatto esplicita richiesta scritta al ministero. E ieri mattina è arrivata l’ordinanza del ministro della salute in cui si specifica che si prevede l’obbligo a partire dal prossimo 10 di febbraio e si detta l’obbligo di indossare sul mezzo le mascherine Ffp2”.

C’è poi la questione delle quarantene: “Da oggi – ha spiegato Vietina – alla primaria con un contagiato non va in quarantena tutta la classe. C’è solo una raccomandazione: per la somministrazione dei pasti va prevista una distanza di due metri fra gli alunni presenti. Questo significa che occorre riorganizzare il servizio nelle sale mense e laddove è previsto il pasto in aula. Con i dirigenti stiamo studiando una modalità organizzativa omogenea per tutti gli istituti, che rimetta in gioco l’organizzazione complessiva del servizio. Modifiche che potrebbero comportare anche cambiamenti di modalità e di orario che cercheremo di comunicare al più presto possibile alle famiglie”.

Nel frattempo oggi si è tornati in classe senza che cambiasse nulla, dal punto di vista della mensa.

Nella seduta della commissione politiche formative guidata da Maria Teresa Leone (Lucca Civica) l’assessora Vietina ha anche comunicato l’incarico a una nuova dirigente dell’ufficio istruzione: si chiama Paola Angeli.