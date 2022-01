Trasporto pubblico, saltano tre turni di lavoro: garantite le corse scolastiche e per i pendolari

Alla fine Autolinee Toscana è riuscita a fronteggiare, non senza difficoltà, la carenza di autisti rimasti a casa perché positivi al Covid 19.

A Lucca, dove si prevedeva fino a domenica sera un lunedì nero per la ripresa dell’attività scolastica, sono saltati tre turni di lavoro, ma il servizio scolastico e pendolari è stato garantito dall’azienda, limitando i disagi per i passeggeri. Oltre a queste corse sono state garantite anche le corse bis, per capirci quelle che fanno da decompressione per evitare il sovraffollamento sugli autobus. Qualche navetta in meno si è registrata invece sulle corse urbane, e qualche soppressione si è vista sui percorsi extra urbani. Certo, la situazione rimane critica anche perché nell’immediato il numero degli autisti che dovranno assentarsi dal lavoro, in quanto positivi al Covid 19 potrebbe aumentare, almeno nelle prossime ore.

Sui collegamenti extraurbani qualche disagio in più è stato avvertito tra Lucca e Pisa. Proprio in quest’ultima provincia infatti i turni saltati a causa del coronavirus che ha costretto a casa vari conducenti, sono ben 29. In provincia di Pisa i disagi si sono registrati in particolare sui collegamenti tra il capoluogo e Pontedera e sulla linea extra urbana 120. Questa almeno la fotografia che alla ripresa della attività e alla riapertura delle scuole hanno scattato gli uffici.

Intanto sul trasporto scolastico comunale i disagi paventati negli ultimi giorni sono stati scongiurati con l’introduzione del solo obbligo di indossare la mascherina Ffp2 per tutti, senza il green pass rafforzato a cominciare dai piccoli utenti di 6 anni fino a quelli di 12 anni come previsto dalla disposizione nazionale emanata il 9 gennaio. Gli alunni avranno tempo fino al prossimo 10 di febbraio per mettersi in regola con le somministrazioni. Il servizio scuolabus quindi alla fine si è svolto regolarmente un po’ ovunque.