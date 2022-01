Autolinee Toscane, 47 autisti assenti a Lucca: saltano alcune corse

Continua a diminuire il personale di Autolinee Toscane a causa dell’espandersi dei contagi e delle quarantene Covid. Nella giornata di domani (12 gennaio) sono 661 le assenze previste in tutta la regione, 47 solo a Lucca. Per questo motivo saranno ridotti alcuni servizi anche se la società cercherà di garantire le corse essenziali, dando priorità alle corse scolastiche e dei pendolare.

In provincia di Lucca per quanto riguarda il servizio urbano la Lam Blu avrà per tutto il giorno un bus in meno su 5, la Lam Rossa metà frequenza per l’intera giornata, la Lam Verde metà frequenza ma solo al mattino mentre per la linea 53 sarà soppresso il bus delle 11,45 da P. le Verdi a S.M. Giudice e il ritorno delle 12,15 da S.M. Giudice e P. le Verdi. A Viareggio la linea 21 avrà metà frequenza per l’intera giornata, la linea 27 avrà soppressa l’ultima corsa delle 20 mentre la linea 31 avrà metà frequenza dalle 14 in poi.

Per quanto riguarda il servizio extraurbano salterà una corsa delle due previste delle 13,05 della linea Lucca-Fornoli Fs- Bagni di Lucca; E10 salterà la corsa delle 06,35 Lunigliano – Fornoli, e salterà una delle due corse delle 7,05 Fornoli FS – Lucca; E49 salterà la corsa delle 13 Scuole Zona Industriale Castelnuovo – Fornaci di Barga più la corsa E68 Fornaci di Barga – Filecchio; E49 salterà la corsa delle 14,10 Fornaci di Barga – Castelnuovo più la corsa E54 Castelnovo- San Romano; E71 salterà la corsa delle 13,50 Borgo a Mozzano FS – Corsagna; E71 salterà la corsa delle 14,10 Corsagna – Borgo a Mozzano Fs; E71 salterà la corsa delle 14,45 Borgo a Mozzano FS – Corsagna.

Tutto ciò al netto di altri possibili disagi, derivanti da altri autisti in malattia o finiti in quarantena, nel frattempo, che al momento non sono preventivabili. Pertanto, Autolinee Toscane invita a consultare il proprio sito (clicca qui) e i propri canali social per essere costantemente aggiornati sui servizi.