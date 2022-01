Passi avanti per il progetto di riqualificazione della palestra Bacchettoni in centro storico, dove il Comune prevede di realizzare campi da basket e pallavolo con 200 posti per il pubblico.

Nei giorni scorsi è stato consegnato al Comune il progetto della nuova Bacchettoni, annuncia l’assessore Francesco Raspini, spiegando che la struttura diventerà la “palestra della città. La casa dello sport da mettere al servizio delle scuole cittadine sprovviste di adeguati spazi per l’attività motoria e del mondo sportivo lucchese, che qui potrà trovare un luogo idoneo per allenarsi e per giocare (la palestra avrà la conformità per il pubblico spettacolo fino a 200 persone). Ora siamo pronti per partire con la conferenza dei servizi, che terminerà il 7 marzo, e poi seguiranno tutti gli atti successivi per arrivare alla gara e all’affidamento dei lavori”.