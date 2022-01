San Luca, è Angelina Vaccaro la nuova direttrice di pediatria

È Angelina Vaccaro la direttrice dell’unità operativa complessa neonatologia e pediatria dell’ospedale San Luca di Lucca. Già dal 2018 direttrice facente funzione del reparto, Vaccaro è stata nominata direttrice a seguito di procedura concorsuale.

Originaria della Calabria, la dottoressa Vaccaro si è laureata nel 1990 all’Università di Pisa, dove si è anche specializzata in Pediatria nel 1994. Dal 1991 al 1994, ancor prima della specializzazione, ha svolto attività di emergenza-urgenza sulle ambulanze nell’ambito territoriale di Empoli. Dal 1993 al 1999 è stata medico specialista in pediatria sul territorio nell’ambito di Pisa, poi tra il 1999 e il 2000 ha lavorato come pediatra con borsa di studio alla clinica pediatrica dell’ospedale Santa Chiara di Pisa. Dal 2001 fino ad oggi dirigente medico in pediatria a Lucca, con l’incarico di direttrice facente funzione a partire dal 2018, anno del pensionamento di Raffaele Domenici. Ha al suo attivo master di secondo livello (in immunologia-allergologia pediatrica), corsi di formazione manageriale e corsi formativi in ambito pediatrico e neonatologia, anche riguardanti l’emergenza- urgenza, insieme ad attività di docenza e a varie pubblicazioni su questioni cliniche legate alla salute del bambino. Negli ultimi due anni è stata impegnata in prima linea nella gestione dell’emergenza pandemica Covid in collaborazione con la direzione.

“Ringrazio la direzione aziendale – dice la dottoressa Vaccaro – per questa nomina che mi riempie di orgoglio e mi consente di proseguire il lavoro già impostato in questi anni con lo staff medico e infermieristico della pediatria, che ha sempre dimostrato impegno e competenza, in costante collegamento e integrazione con gli altri reparti ospedalieri e con la direzione di presidio. Ritengo poi fondamentale rinsaldare i rapporti con gli specialisti ambulatoriali di branca e con i pediatri di famiglia, perché è sul corretto rapporto ospedale-territorio che si gioca il successo nella gestione anche dei pazienti più piccoli”.

“Questa nomina – evidenzia la direttrice generale dell’Azienda Usl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani – va nella linea della continuità. A seguito del lavoro svolto dalla commissione di valutazione, la dottoressa Vaccaro ha confermato di avere le caratteristiche e la preparazione professionale adatte a ricoprire questo ruolo di grande rilevanza nella nostra organizzazione sanitaria. Guida una squadra che è cresciuta negli anni e ha raggiunto risultati significativi, che ci rendono soddisfatti. Le auguro buon lavoro e ci attendiamo l’ulteriore consolidamento della struttura di pediatria, che sta già svolgendo pienamente il ruolo fondamentale che le è demandato dalla comunità”.