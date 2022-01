Pochi parcheggi per i dipendenti del San Luca, c’è una soluzione

Carenza di parcheggi per i dipendenti dell’ospedale San Luca di Lucca: sopralluogo dell’assessore Francesco Raspini e del presidente del consiglio comunale Francesco Battistini e dei rappresentanti della Uil Fpl nell’area ospedaliera.

“Nei giorni scorsi – commentano Raspini e Battistini – i rappresentanti sindacali hanno inviato una lettera al consiglio comunale per chiedere un incontro-sopralluogo negli spazi esistenti in prossimità dell’area ospedaliera del San Luca con l’obiettivo di trovare una soluzione al problema della carenza di posti auto per i dipendenti dell’ospedale. Ci siamo subito mostrati disponibili e collaborativi: ci sono al vaglio alcune ipotesi per le quali abbiamo già dato mandato agli uffici di sondare la reale fattibilità. Una volta avuto il quadro più chiaro coinvolgeremo ovviamente tutto il consiglio comunale anche tramite i capigruppo. L’obiettivo è di andare incontro alle esigenze dei lavoratori e trovare una soluzione che possa andare in questa direzione”.

“Il problema del parcheggio per la Uil fpl è una priorità – spiega il sindacato -. Pochi posti a disposizione rispetto alle esigenze reali, di fatto mancano all’appello un centinaio di posti auto. Su questo argomento la Uil Fpl di Lucca ha inviato una lettera al presidente del consiglio comunale di Lucca e a tutto il consiglio, richiamando l’attenzione su questo problema. Il presidente Francesco Battistini si è subito attivato con l’assessore Francesco Raspini per verificare di persona la situazione insieme ai responsabili della Uil Fpl, Pietro Casciani e Andrea Lunardi”.