Disabilità, torna il contributo di 700 euro per le famiglie con figli minori di 18 anni

Torna il contributo di 700 euro della Regione Toscana per le famiglie con figli disabili minori di 18 anni, con l’obiettivo di sostenere le persone che vivono particolari situazioni di disagio. Il contributo spetta per ogni minore disabile in presenza di un’accertata condizione di handicap grave come definito dalla legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.

Ai fini dell’erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell’anno di riferimento del contributo. La richiesta può essere presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la patria potestà, indipendentemente dal carico fiscale; il richiedente deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo; sia il genitore, sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana alla data di presentazione della domanda; è necessaria la certificazione attestante la condizione di handicap grave (di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104); il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 29999 euro.

È obbligatorio presentare attestazione Isee in corso di validità (anno 2022). Per l’anno 2022 le istanze devono essere presentate al Comune di Lucca Unità operativa servizi sociali tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it, tramite email all’indirizzo protocollo@comune.lucca.it o tramite consegna all’Ufficio protocollo entro il 30 giugno. La modulistica da utilizzare per la redazione delle domande può essere può essere ritirata direttamente in Comune, o scaricata direttamente dal sito della Regione Toscana (clicca qui).