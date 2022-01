Per il quinto anno consecutivo il liceo artistico musicale Passaglia di Lucca è il miglior liceo artistico musicale della Toscana: è il risultato dell’indagine Eduscopio 2021-22, il portale gratuito della Fondazione Agnelli che dal 2014 aiuta gli studenti italiani e le loro famiglie a scoprire quali scuole superiori della propria zona preparano meglio per l’università e il mondo del lavoro. Ulteriore riconoscimento viene inoltre dalla classifica riguardante il centro-sud: anche in questo caso, per il quinto anno consecutivo, su circa 290 licei artistici presenti in Italia, il Passaglia risulta il miglior liceo artistico del centro-sud.

“Queste conferme – afferma la dirigente scolastica Maria Pia Mencacci – ci rendono orgogliosi, soprattutto perché si legano ad una costante crescita del numero degli studenti che scelgono di frequentare il nostro liceo e alla constatazione che, pur in una situazione complicata e difficile come quella degli ultimi anni, la nostra scuola ha mantenuto una forte coesione ed è riuscita a ‘fare squadra’ per aiutare i ragazzi a crescere in conoscenze e competenze in un clima di serenità”.