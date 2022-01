Lucca, 498 regali ‘sospesi’ nei negozi

E’ di 498 regali e 350 euro di donazioni in denaro il lusinghiero bilancio del Regalo Sospeso 2021, l’iniziativa che per il secondo anno consecutivo è stato voluto e lanciato dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio e Caritas Lucca, con la collaborazione di circa 70 attività non solo del centro storico, ma anche dei quartieri della prima periferia cittadina.

Il progetto era stato lanciato lo scorso novembre e rivolto in particolar modo al periodo dello shopping natalizio, offrendo la possibilità a tutti i cittadini interessati di recarsi in uno dei negozi aderenti e di acquistare un oggetto a sua scelta (o di effettuare una donazione in denaro) e lasciarlo lì, in modo da poter essere poi raccolto dagli operatori di Caritas per farlo avere a famiglie bisognose. I doni più “gettonati”, quest’anno, sono stati i vestiti, i giochi per bambini e i libri.

“Un bilancio soddisfacente – affermano il presidente del Ccn Matteo Pomini e la direttrice di Caritas Lucca Donatella Turri -, che conferma la bontà dell’iniziativa e il crescente desiderio di prendervi parte sia da parte dei negozianti che dei cittadini. L’aggravarsi dei contagi proprio a ridosso delle festività natalizie ha frenato purtroppo in parte lo shopping, ma nonostante questo i risultati ottenuti dimostrano una volta di più il buon cuore dei lucchesi. A tutti loro va il nostro più sentito ringraziamento, con l’auspicio sin da ora di poter ripetere l’iniziativa anche il prossimo Natale in concomitanza con un vero e pieno ritorno alla normalità dopo due anni così difficili per ognuno di noi”.