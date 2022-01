Auto a tutta velocità in via Vecchia Pesciatina, scatta la petizione per chiedere nuova segnaletica

Una petizione lanciata su change.org (clicca qui) che nasce dalla necessità riscontrata da diversi abitanti della zona di San Vito di tutelare l’incolumità e la sicurezza di pedoni e ciclisti che quotidianamente transitano lungo la via Vecchia Pesciatina in particolare nei pressi dell’ufficio postale. Una strada dove, secondo i residenti, i pericoli sono all’ordine del giorno.

“Lo scorso mese – spiegano i promotori della petizione online – è stato effettuato un sopralluogo da parte dei vigili urbani che hanno suggerito di richiedere l’installazione di opportuna segnaletica stradale (luci, occhi di gatto, markers stradali ecc..) lungo tale sede stradale. Il tratto in questione è caratterizzato dalla costante presenza di pedoni, ciclisti, bambini, ragazzi e persone in età avanzata residenti nel quartiere di San Vito che è divenuto nel tempo una località molto abitata. La situazione è andata peggiorando nel corso degli anni, e ancor di più con l’apertura di un ufficio di Poste Italiane molto frequentato quotidianamente, anche da anziani, il cui raggiungimento è reso altresì difficoltoso anche dall’assenza di buona visuale nell’attraversamento della strada e dalla mancanza di marciapiedi. Si è aggiunta recentemente anche un’altra attività commerciale dal lato opposto dell’ufficio postale. L’obiettivo primario che si vuole perseguire attraverso la collocazione di segnali stradali è quindi quello di avvisare della presenza di persone che si trovano a transitare presso la zona e garantirne quindi la sicurezza e l’incolumità. La via Vecchia Pesciatina fra l’altro, per caratteristiche di conformazione, si presta ad essere attraversata dai veicoli anche ad alte velocità e nondimeno in questo tratto”.