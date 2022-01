Riprendono i martedì missionari: a Spazio Spadoni c’è suor Laura Gemignani

Ripartono i Martedì missionari di Spazio Spadoni, in collaborazione col Centro Missionario di Lucca, con il primo appuntamento di questo nuovo anno 2020.

Per l’incontro dal titolo Il coraggio di essere donna, ci sarà un’ospite speciale per proseguire con le nostre testimonianze in tema di Missione…Coraggio.

Dopo lo splendido successo del primo incontro con padre Jacques Mourad dalla Siria, a parlarci del Coraggio..di essere donna in Africa, sarà Suor Laura Gemignani, missionaria comboniana, che interverrà dall’Uganda per affrontare il tema della missione e del coraggio come dimensioni non solo di conoscenza, ma anche di impegno e progettazione. L’appuntamento è per martedì (25 gennaio) alle 21 sulla piattaforma zoom, al seguente link di accesso (clicca qui), Id riunione: 865 2197 8335; passcode: 763312.

Laura Gemignani, nativa di Massarosa in provincia di Lucca, frequenta le scuole dalle suore Dorotee e dopo aver conseguito il diploma di insegnante di scuola materna comincia il suo lavoro di maestra. In quegli anni sorge in lei il desiderio di dedicare un po’ del suo tempo e delle sue energie ai sofferenti e per realizzare questo frequenta la scuola per infermieri. Da lì inizia la svolta della sua vita e grazie alla visita nella missione di padre Aldo Domenici in Uganda entra nella comunità delle suore comboniane.

Dal 1983 è missionaria prima in Etiopia, poi nel Sud del Sudan, e qui oltre a svolgere il suo servizio di infermiera, è impegnata intensamente anche nell’allestimento di un centro sanitario per servire la popolazione di questa regione del Sudan. Le è stato conferito un attestato di riconoscenza da parte del suo paese di origine Per la sua illimitata generosità di missionaria nell’alleviare le sofferenze dei nostri fratelli lontani.