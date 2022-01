Covid e trasporti, ecco le corse che salteranno domani

Anche per la giornata di domani (26 gennaio) a causa di malattie e quarantene legate al Covid che stanno interessando molti conducenti, sono previste riduzioni ai servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in tutto il territorio regionale. Se oggi in provincia di Lucca mancavano 40 autisti, domani altre 4 persone non potranno prendere servizio.

In totale sono 500 i conducenti toscani che mancano all’appello. Per questo, nonostante il lavoro degli uffici movimento, che si occupano di rimodulare quotidianamente il servizio dando, dove necessario, priorità a corse scolastiche e per pendolari, nonché al contributo degli autisti che si rendono disponibili a coprire i turni scoperti con straordinari, si prevedono criticità.

Per quanto riguarda il servizio urbano a Lucca la Lam Blu in tutto il giorno farà una corsa in meno su cinque, la Lam Rossa dovrà sopprimere una corsa su tre nella tratta San Vito-San Concordio mentre la Lam Verde sarà a metà frequenza la mattina fino alle 11. Per quanto riguarda la linea 67 sarà soppressa la corsa delle 8,50 per Cerasomma e il ritorno delle 9,05. È nel servizio extraurbano che si registrano i maggiori diagi: per quanto riguarda la linea DD sarà soppressa la corsa delle 12,55 da Lucca per Firenze, per la linea R03 sarà soppressa la corsa delle 15,15 Firenze-Montecatini, per la linea P51 sarà soppressa la corsa delle 16,06 Montecatini-Altopascio-Lucca, per la linea E3 sarà soppressa la corsa delle 17 Lucca-S.Maria del Giudice-Pisa e la corsa delle 18,30 Pisa-S.Maria del Giudice-Lucca. Per la linea E10 sarà soppressa una delle due corse delle 7,05 Fornoli FS-Lucca e una delle due corse delle 13,05 Lucca-Fornoli FS-Bagni di Lucca. Sulla linea E8 salteranno invece le corse delle 9,50 Lucca-Altopascio e delle 11 Altopascio-Lucca.

Meno disagi a Viareggio dove solo la linea 21 sarà a metà frequenza tutto il giorno.