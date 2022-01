Lucca conferisce la cittadinanza onoraria a Liliana Segre

La senatrice Liliana Segre è cittadina onoraria di Lucca. L’ok all’unanimità è arrivato nel tardo pomeriggio di oggi (27 gennaio) giorno della memoria, al termine del consiglio comunale convocato per creare un momento di riflessione e di dibattito, che ha coinvolto anche altre personalità e istituzioni pubbliche locale, tra cui la questora Alessandra Faranda Cordella.

Alla fine l’ok alla proposta è arrivata con tutti sì. “Per me, per noi tutti, per la comunità intera è un vero, grande, commosso onore”, ha detto il sindaco Alessandro Tambellini.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Consiglio comunale, Francesco Battistini: “Orgoglioso di far parte del Consiglio comunale di Lucca che oggi, all’unanimità e con una qualità altissima di interventi appassionati e sinceri, ha conferito la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. Orgoglioso di presiedere un Consiglio comunale che ha deciso di provare a ringraziare Liliana Segre per il suo dimostrare ogni giorno il coraggio della memoria, la capacità della contestualizzazione della tragedia della Shoah, la forza di raccontare l’orrore. E quindi voglio ringraziare, oltre che la professoressa Carla Andreozzi per il contributo alla conoscenza di Liliana Segre, i miei colleghi consiglieri, la giunta e il sindaco. E la memoria è e deve essere quotidiana e non una volta all’anno”.