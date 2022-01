È ormai operativo da qualche giorno il nuovo campo di Padel al Circolo tennis Lucca di Vicopelago, nuovo spazio all’interno della struttura coperta e riscaldata.

Una versione super panoramica per i giocatori e il pubblico che ora possono godersi la trasparenza del campo solo vetro senza montanti di sostegno. Grazie anche alla temperatura dell’ambiente ora gli atleti o aspiranti tali possono sperimentare una risposta ottimale e reattiva del vetro quando la palla lo colpisce, cosa molto apprezzata dai giocatori più esperti. Posizionato nell’ex campo di tennis in mateco usufruisce delle già consolidate fondamenta e della copertura esistente nonché dell’impianto di riscaldamento.

Foto 2 di 2



Tra le altre novità la srl proprietaria dell’intero complesso, ha anche investito nell’ampliamento di una delle due palestre già esistenti con una struttura completamente in vetro ancora in fase di esecuzione. D’estate verranno allargati gli spogliatoi e rinnovati nel loro lay out. Da inizio gennaio inoltre al Ct Lucca è stato coperto il campo numero uno con un nuovo pallone pressostatico di ultima generazione portando quindi a 7 il numero dei campi coperti durante il periodo invernale.