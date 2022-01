Un presidio composto ma fermo. Dietro gli striscioni di Cobas Scuola anche i rappresentanti degli studenti delle scuole lucchesi, giovani come Lorenzo Parelli, il 18enne morto mentre era impegnato in un progetto di alternanza scuola lavoro, in provincia di Udine.

Il ritrovo è stato davanti al Caffè delle Mura, organizzato dal sindacato, e hanno aderito varie associazioni, movimenti e partiti, dalla consulta degli studenti, da Priorità alla scuola, Rifondazione, Pci Lucca e Versilia e i familiari delle vittime della strage di Viareggio.

“Come Cobas abbiamo deciso di indire uno sciopero dopo la morte di Lorenzo, senza rispettare l’obbligo di preavviso perché la morte di uno studente è una situazione gravissima – ha detto Rino Capasso dei Cobas – noi crediamo che i Pcto, gli stage gratuiti, i contratti di apprendistato facciano parte di una nuova frontiera del mercato del lavoro, quello gratuito a discapito della formazione”.

Insieme agli studenti presenti anche docenti e personale Ata, oltre al consigliere comunale di Sinistra con, Daniele Bianucci.

“Qualcuno – ha detto Giacomo Andreotti, responsabile comunicazione dell’Unione degli studenti – non può più vedere i suoi amici, questo qualcuno può essere Lorenzo o Mario. Pensate anche voi se quello che vi sta accanto ad un tratto sparisce nel nulla: quella persona è morta, schiacciata da una trave o da un macchinario. Qualcuno ha definito quello che è successo a Lorenzo uno ‘spiacebole incidente’ non è vero. Lorenzo è stato ammazzato. Quello di Lorenzo è un omicidio di cui è complice lo Stato, che ha reso obbligatoria l’alternanza scuola lavoro”.

