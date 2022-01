Chiosco da Piero, guarito dal covid19 lo storico commerciante

Dopo un mese di cure, Eugenio, per tutti “Piero”, noto per il chiosco fuori da porta Santa Maria, torna a casa. Anche lui ha dovuto fronteggiare il coronavirus.

Adesso il titolare sta meglio, come informano con un post i familiari: “Siamo un po’ spariti, lo sappiamo. Anche noi nostro malgrado siamo stati colpiti tutti da questa maledetta variante. Oggi però è un bel giorno perché Eugenio per tutti ‘Piero’ ritorna a casa dopo un mese di cure in più e un po’ di apprensione per noi tutti. Presto tornerà e torneremo in splendida forma”.