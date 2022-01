Nuovo raid dei vandali sulla cinta muraria. Nel fine settimana, ignoti hanno preso di mira alcune delle panchine collocate lungo la passeggiata delle Mura.

Gli elementi di arredo urbano sono stati divelti e danneggiati da un gruppo di vandali. Il gesto non è passato inosservato nella giornata di oggi quando, complice il sole, in molti lucchesi non hanno rinunciato a godersi la bellezza di questo angolo della città.

Purtroppo però lo scempio fatto delle panchine per molti è stato un colpo nell’occhio. Tra questi anche l’ex sindaco Pietro Fazzi, che ha stigmatizzato l’episodio come il gesto di incivili.