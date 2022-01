Un corso gratuito per l’uso del defibrillatore

Un altro corso Bls-D (rianimazione cardiopolmonare ed uso del defibrillatore) gratuito e aperto a tutti nella nostra città. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Lucca ed è stato organizzato dall’associazione Cecchini Cuore in collaborazione con la Cattedrale di Lucca nella persona di Giulia Biagetti.

Si svolgerà martedì (1 febbraio) alle 20,30 alla Cattedrale S. Martino in Piazza S. Martino a Lucca e sarà tenuto dal dottor Maurizio Cecchini, specialista cardiologo dell’Università degli Studi di Pisa e responsabile della cardiologia pediatrica dell’Ospedale Santa Chiara a Pisa e dall’istruttore Bls-D certificato Fabrizio Bonino.

Il corso avrà la durata di 3 ore durante le quali sarà illustrato come riconoscere un arresto cardiaco, eseguire le manovre di rianimazione cardiopolmonare, utilizzare un Dae (defibrillatore automatico esterno) e le procedure per la disostruzione delle vie respiratorie nei lattanti, bambini e adulti (manovra di Heimlich). E’ completamente gratuito e aperto a tutti senza limiti di età o di altro genere. Il corso sarà tenuto rispettando tutte le norme anti covid-19.

Per questo motivo è obbligatorio presentarsi muniti del green pass e mascherina.

Prenotazione obbligatoria al numero riportato sotto. Per motivi organizzativi è richiesta la presenza 15/20 minuti prima dell’evento per poter prendere tutti i dati personali al fine di inviare l’attestato di partecipazione.

Per prenotazioni: Giulia Biagetti: 349-8648694. Per informazioni sul corso: Fabrizio Bonino: 342-8602303.