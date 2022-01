Lucca, in arrivo quattro nuovi medici di base

Quattro nuovi medici di medicina generale prendono servizio in questi giorni a Lucca e a Capannori.

A partire da oggi (31 gennaio), inizia la propria attività la dottoressa Giulia Orsucci, che aprirà il proprio ambulatorio principale in via Borgo Giannotti a Lucca (Aft Lucca Nord).

Inoltre, a partire da domani, 1 febbraio, con ambulatorio principale in via Nuova 62 a Segromigno in Monte, nel comune di Capannori (Aft Capannori) inizieranno la propria attività di medici di famiglia anche la dottoressa Francesca Ghilarducci, la dottoressa Arianna Menconi e la dottoressa Agnese Nesti.

L’Azienda Usl Toscana nord ovest ricorda che è possibile effettuare la scelta del medico o pediatra dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite: App Toscana Salute di Regione Toscana (scaricabile su Play Store o Apple Store); Totem PuntoSI; portale web Open Toscana.

Il portale Open Toscana, permette l’accesso alla funzionalità di scelta del medico, alla sezione “Servizi Toscana” e quindi “Salute”, utilizzando, per autenticarsi, il sistema di identità digitale Spid oppure, se si è in possesso di lettore di smart card tramite la tessera sanitaria e il pin rilasciato al momento della attivazione.

Solo nell’impossibilità di utilizzare le modalità indicate è possibile rivolgersi agli sportelli con funzione di anagrafe sanitaria presenti nei distretti aziendali.