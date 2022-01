Nuovo palazzetto per le attività motorie alle Tagliate, ecco il progetto. A presentarlo è l’assessore ai lavori pubblici Francesco Raspini.

“Inclusione, innovazione e sostenibilità: ecco qui il nuovo Palazzetto per le attività motorie – spiega, corredando l’intervento con il rendering – All’interno ci sarà la palestra di pugilato e una vasca, inclusiva perché accessibile a tutti, capace di ospitare molteplici discipline motorie. Un progetto che tante associazioni che si occupano di disabilità ci chiedevano da tempo. Saranno inoltre realizzati un bar e una piccola palestra”.

“Questa nuova realtà – spiega – sorgerà in via delle Tagliate, lì dove nascerà la grande cittadella sportiva della nostra città: con il Palazzetto da una parte, la nuova struttura dall’altra, la pista di atletica e il campo Coni poco distante e più in là, lungo il parco fluviale, i nuovi impianti all’Acquedotto con una rinascita dell’ex planetario, mai terminato. Il tutto in un parco attrezzato di 12mila metri quadrati, di cui 8700 destinati a verde, con nuovi alberi e nuovi arbusti”.

“Attraverso lo sport – commenta Raspini – può e deve rinascere la nostra città, con interventi capaci di dare servizi ai cittadini di tutte le età e, contemporaneamente, di riportare a nuovo aree inutilizzate o abbandonate. Ecco la Lucca del futuro passa da qui ed è bellissimo sapere che tutto questo non è solo un sogno, ma una realtà concreta che sta già prendendo forma giorno dopo giorno”.