Tpl verso la normalità: ripristinate quasi tutti le corse dei bus in provincia

È quasi tornato alla normalità il servizio di trasporto pubblico locale in provincia di Lucca anche se continuano a mancare 41 autisti. Per la giornata di domani (1 febbraio), a causa di malattie e quarantene legate al Covid che stanno interessando molti conducenti, continuano infatti a essere previste riduzioni dei servizi urbani ed extraurbani di Autolinee Toscane in tutto il territorio regionale.

A Lucca questi disservizi saranno marginali: solo la Lam Verde sarà a metà frequenza dalle 6,30 alle 11 mentre a Viareggio la linea 21 continuerà a effettuare la metà delle corse in mattinata. Le altre corse, salvo imprevisti, torneranno alla normalità.